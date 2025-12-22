Padel solidale a Pellezzano | il torneo Telethon che unisce sport e ricerca

Pellezzano – Il padel come linguaggio comune, capace di mettere insieme competizione, partecipazione e un obiettivo che va oltre il campo. È questo lo spirito della prima edizione del trofeo “Città di Pellezzano – Telethon Edition”, andato in scena nella mattinata di domenica 21 dicembre presso il centro sportivo di Casignano. L’iniziativa, promossa da un’associazione sportiva locale in collaborazione con una scuola calcio del territorio, ha avuto un traguardo chiaro: sostenere la ricerca scientifica attraverso Telethon, trasformando ogni match in un piccolo contributo concreto a favore di progetti e cure future. 🔗 Leggi su Zon.it

Pellezzano, prima edizione del trofeo di padel Città di Pellezzano-Telethon Edition.

