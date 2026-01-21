La medicina rigenerativa offre nuove opportunità per affrontare la perimenopausa, supportando il benessere fisico e mentale. Attraverso tecniche innovative, è possibile migliorare la qualità della vita, favorendo un percorso più sereno e consapevole. Questa approccio mira a preservare e ricostruire la salute, aiutando le donne a ritrovare il piacere di vivere pienamente questa fase di transizione.

L a menopausa non è più una linea d’arrivo, ma un percorso. E oggi, grazie alla medicina rigenerativa, può essere attraversato con maggiore consapevolezza, prevenzione e piacere. Ne parliamo con dottoressa Valentina Finotti, chirurgo plastico, medico estetico e rigenerativo a Milano, che da anni accompagna le donne in una fase della vita spesso sottovalutata, soprattutto quando riguarda il benessere intimo. Menopausa e sessualità: come vivere al meglio il piacere dopo i 50 anni X Dalla “menopausa conclamata” alla perimenopausa: cambiare prospettiva. «Se prima una donna arrivava dal medico dicendo: sono due anni che sono in menopausa – spiega Finotti -oggi l’obiettivo è non arrivare a quel punto, ma intervenire prima, nella perimenopausa ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Medicina rigenerativa in perimenopausa: le tecniche che aiutano a ritrovare il piacere

Musica terapeutica: il potere dei suoni che aiutano a ritrovare quieteLa musica terapeutica offre un percorso di ascolto e ascoltarsi, promuovendo il benessere emotivo e mentale.

Dal trapianto di pelle alla chirurgia rigenerativa: le tecniche per i curare i ragazzi ustionati al Crans-MontanaA Crans-Montana, tecniche di trapianto di pelle e chirurgia rigenerativa sono fondamentali per il trattamento dei sei ragazzi italiani rimasti gravemente ustionati.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Menopausa e piacere: come la medicina rigenerativa aiuta il benessere intimo.

Medicina rigenerativa, Corpo autoguarisce, risultati sorprendentiMilano, 17 dic. (askanews) - La medicina rigenerativa, ossia quella che favorisce la naturale guarigione dei tessuti, sta crescendo in tutta Europa: nel nostro continente il mercato, che nel 2024 ... notizie.tiscali.it

Medicina rigenerativa: sarà davvero possibile riparare i danni a polmoni e cuore?Nel film Star Trek IV: Rotta verso la Terra del 1986, il dottor McCoy somministra a una paziente in dialisi una singola pillola facendole crescere immediatamente un nuovo rene. Questo è il Santo Graal ... nationalgeographic.it

Sport Medicine & Medicina Rigenerativa – Bassano del Grappa Si è recentemente svolto a Bassano del Grappa il congresso “Sport Medicine e Medicina Rigenerativa”, un’importante occasione di aggiornamento dedicata ai professionisti della salute. I nostr - facebook.com facebook

Apre a Milano KinAura, un membership club di medicina rigenerativa dedicato al benessere e alla longevità con trattamenti basati sull'AI x.com