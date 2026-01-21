Medicina rigenerativa in perimenopausa | le tecniche che aiutano a ritrovare il piacere
La medicina rigenerativa offre nuove opportunità per affrontare la perimenopausa, supportando il benessere fisico e mentale. Attraverso tecniche innovative, è possibile migliorare la qualità della vita, favorendo un percorso più sereno e consapevole. Questa approccio mira a preservare e ricostruire la salute, aiutando le donne a ritrovare il piacere di vivere pienamente questa fase di transizione.
L a menopausa non è più una linea d’arrivo, ma un percorso. E oggi, grazie alla medicina rigenerativa, può essere attraversato con maggiore consapevolezza, prevenzione e piacere. Ne parliamo con dottoressa Valentina Finotti, chirurgo plastico, medico estetico e rigenerativo a Milano, che da anni accompagna le donne in una fase della vita spesso sottovalutata, soprattutto quando riguarda il benessere intimo. Menopausa e sessualità: come vivere al meglio il piacere dopo i 50 anni X Dalla “menopausa conclamata” alla perimenopausa: cambiare prospettiva. «Se prima una donna arrivava dal medico dicendo: sono due anni che sono in menopausa – spiega Finotti -oggi l’obiettivo è non arrivare a quel punto, ma intervenire prima, nella perimenopausa ». 🔗 Leggi su Iodonna.it
