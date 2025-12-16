Cosa prevede il protocollo contro la violenza sulle donne firmato dalle università di Milano

Il protocollo firmato tra il Comune di Milano e le università cittadine rappresenta un passo importante nella lotta alla violenza sulle donne. L’addendum rafforza la rete di interventi e collaborazione tra oltre 40 soggetti pubblici e privati, puntando alla prevenzione e al contrasto di questa problematica.

Il Comune di Milano e le università cittadine hanno firmato l'addendum al Protocollo interistituzionale « Milano per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne », rafforzando una rete che coinvolge già circa 40 soggetti tra istituzioni ed enti pubblici e privati. La sottoscrizione è avvenuta martedì 16 dicembre, nel corso di un'iniziativa pubblica con la partecipazione dell'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé e dei rappresentanti degli atenei milanesi. Quali università di Milano aderiscono. All'accordo aderiscono l' Università degli Studi di Milano, Milano-Bicocca, Politecnico, Cattolica, Bocconi, lulm, Humanitas University e Università Vita-Salute San Raffaele, che si aggiungono ai firmatari del protocollo promosso dal Comune e avviato nel novembre 2023. Promuoveranno così iniziative di formazione e sensibilizzazione, fra cui l'introduzione di sportelli di ascolto all'interno degli atenei

