ddl violenza sulle donne la protesta delle donne pd

La ‘Conferenza delle donne democratiche’ del circondario imolese aderisce alla manifestazione in programma domenica alle 15 a Bologna nell’ambito della protesta nazionale contro il cosiddetto ddl Bongiorno, che propone di sostituire il concetto di "consenso" con quello di "volontà contraria" nel reato di violenza sessuale. A promuovere la mobilitazione, che coinvolgerà oltre 100 piazze in tutta Italia, è la rete nazionale dei centri antiviolenza D.i.Re, sotto le Due Torri supportata dalla Casa delle donne per non subire violenza, dalla Conferenza Donne Dem di Bologna, dai centri antiviolenza e dai coordinamenti femministi locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La presidente della Commissione Giustizia, Schlein, invita a rivedere il disegno di legge contro la violenza sulle donne.

La protesta di ‘Non una di meno’ in Senato evidenzia le preoccupazioni sul nuovo disegno di legge contro la violenza sulle donne.

