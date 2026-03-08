Violenza sessuale a Caserta arrestato a Reggio Emilia

Un uomo di 49 anni, condannato in via definitiva per violenza sessuale, è stato arrestato a Reggio Emilia. La notizia è stata resa nota oggi, mentre si trovava nella città emiliana. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, che hanno individuato e fermato il soggetto dopo averne rintracciato la posizione. La condanna riguarda un procedimento giudiziario concluso con sentenza definitiva.

Reggio Emilia, 8 marzo 2026 – E' stato rintracciato a Reggio Emilia un uomo di 49 anni che era condannato in modo definitivo per violenza sessuale. Si tratta di un uomo di origini campane, che giovedì scorso è stato controllato in un normale accertamento sul territorio cittadino dagli agenti della polizia di Stato. Gli agenti della Mobile, nel verificare il nome al terminale, si sono accorti che il 49enne era destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e relativo ordine di arresto, che era stato emesso il giorno prima dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Napoli. L'uomo risulta essere stato condannato in via definitiva a scontare la pena della reclusione di tre anni e 10 mesi per una violenza sessuale commessa nel 2020 in provincia di Caserta ai danni di una persona minorenne.