Reggio Emilia violenza sessuale dopo l' approccio sul bus

Reggio Emilia, un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito una donna sul bus. La vittima aveva inizialmente pensato a un semplice approccio, ma poi l’uomo le ha rivolto parole sconvenienti e ha cercato di toccarla, provocando paura e shock. La donna ha reagito e ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute subito. L’uomo è stato portato in questura e dovrà rispondere di violenza sessuale.

Reggio Emilia, 28 gennaio 2026 – Sembrava il classico banale "approccio" galante, con qualche complimento e il tentativo di instaurare una "simpatia" con l'altra persona. Ma quella situazione si è trasformata in un incubo per almeno due ragazze, una delle quali non ancora maggiorenne, che quando si sono allontanate da aree trafficate sono state costrette con la violenza a subire atti sessuali. Fatti avvenuti alla fine dello scorso anno. I carabinieri del comando di corso Cairoli, a Reggio, hanno indagato dopo aver ricevuto le segnalazioni, arrivando alla denuncia di un giovane residente a Cadelbosco Sopra, colpito pure dal divieto di avvicinamento alle vittime, dalle quale deve restare distante almeno un chilometro e mezzo.

