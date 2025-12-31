Omicidio Cumani l' arrestato resta in cella I giudici | Incline alla violenza sempre armato e probabili pressioni sui testimoni

L’arrestato per l’omicidio Cumani è stato confermato in cella dai giudici, che ne sottolineano l’inclinazione alla violenza e il costante porto di armi da taglio. La decisione si basa anche sul rischio di pressioni sui testimoni, considerando la sua possibile possibilità di uscire dal carcere e influenzare le testimonianze di amici e conoscenti.

"Incline alla violenza e portatore abituale di armi da taglio" e uscendo da carcere potrebbe provare a influenzare le testimonianze di amici e conoscenti. Sono queste le motivazioni del Tribunale del Riesame secondo le quali Yassin Amri deve rimanere in carcere.Il 21enne, unico indiziato per.

