Vigili del fuoco concluso il corso Tas 1 per sedici operatori

A Messina si è concluso il corso TAS 1, dedicato alla topografia applicata al soccorso, con la partecipazione di sedici operatori dei Vigili del fuoco. Il corso ha avuto l’obiettivo di migliorare le competenze tecniche del personale operativo durante le attività di ricerca e intervento sul territorio. La formazione si è concentrata su aspetti pratici e tecnici legati alle operazioni di soccorso.

Cinque giorni di addestramento tra teoria ed esercitazioni sul campo per migliorare orientamento, cartografia e uso del GPS nelle operazioni di ricerca di dispersi e interventi in zone difficili L’attività formativa si è svolta dal 2 al 6 marzo e ha coinvolto sedici vigili del fuoco in servizio al comando provinciale. Le lezioni sono state curate da due istruttori professionali che hanno alternato momenti teorici a esercitazioni pratiche, concentrandosi sull’utilizzo della cartografia, dei sistemi GPS e sulle tecniche di orientamento sul terreno. Nel corso delle giornate di formazione i partecipanti hanno approfondito anche gli aspetti legati alla pianificazione delle operazioni di ricerca, un elemento cruciale quando si affrontano scenari complessi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

