Vietri concluso il 2° corso della scuola di ceramica vietrese | ecco 15 nuovi operatori qualificati

Si è conclusa nella sala consiliare del Comune di Vietri sul Mare la seconda edizione della Scuola di Ceramica Vietrese, con la consegna degli attestati a quindici nuovi operatori qualificati. La cerimonia ha segnato la fine del corso, durante la quale sono stati riconosciuti ufficialmente i partecipanti che hanno completato il percorso formativo.

Si è tenuta nell'aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare la cerimonia finale della seconda edizione della Scuola di Ceramica Vietrese. Quindici giovani talenti hanno ricevuto il diploma di qualifica di operatore della ceramica vietrese dalle mani dell'assessore regionale alla formazione Angelica Saggese, coronando un percorso formativo unico che ha saputo coniugare l'alta formazione accademica con l'esperienza viva delle botteghe artigiane. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Giovanni De Simone, dell'assessore alla ceramica Daniele Benincasa, del consigliere regionale Franco Picarone, della...