Conclusi i corsi dei vigili del fuoco pescaresi Tas I e corso patenti III conduzione mezzi di soccorso

I vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara hanno completato due corsi di formazione: il corso provinciale Tas (Topografia applicata al soccorso) e il corso patenti III conduzione mezzi di soccorso. Questi percorsi formativi rientrano nelle attività programmate per migliorare le competenze del personale e garantire interventi più efficaci in situazioni di emergenza.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara fanno sapere di aver terminato, nell'ambito delle attività di formazione programmata, due corsi ovvero il primo corso provinciale Tas (Topografia applicata al soccorso), rivolto al personale che presta servizio nelle sedi dei distaccamenti.

