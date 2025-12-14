Si finge cliente poi tenta la rapina in gioielleria ma viene messo in fuga dal titolare | nei guai foggiano

Un uomo di Foggia si è introdotto in una gioielleria fingendosi cliente e ha tentato una rapina minacciando di essere armato. Tuttavia, il titolare dell’attività ha reagito prontamente mettendo in fuga il malvivente, che è stato poi arrestato dai carabinieri. L'episodio si è concluso con il fermo dell'aggressore e l'intervento delle forze dell'ordine.

Entra in gioielleria fingendosi cliente, poi tenta la rapina millantando di essere armato. La minaccia non ha però trovato terreno fertile nel titolare dell'attività che, reagendo, ha messo in fuga "l'aspirante" rapinatore, fermato poco dopo dai carabinieri. È successo ieri mattina, in centro a.

