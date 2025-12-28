VIDEO Napoli Est pista ciclabile con sampietrini e attraversamento pedonale

A Napoli Est sono in corso lavori sulla pista ciclabile, caratterizzata da sampietrini e attraversamenti pedonali. Recentemente, i lavori sono stati interrotti a causa di un nuovo cantiere che ha rallentato l’avanzamento. La presenza di alberi e delle loro radici rappresenta una sfida, poiché potrebbe causare dissesti sulla strada adiacente. La situazione evidenzia le complessità legate alla realizzazione di opere pubbliche nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza.

Lavori interrotti per un altro cantiere sul futuro tracciato, la presenza di alberi, le cui radici potrebbero originare i dissesti alla strada parallela. Non ancora finita, la ciclabile di Napoli Est si scontra già con presunte criticità. A parlarne è il video di Ciro Borrelli, attivista civico dell'area orientale. A San Giovanni a Teduccio, ad esempio, un tratto di pista è sui sampietrini. E sempre in viale 2 giugno, tra Barra e San Giovanni, la sede stradale è disseminata di buche e dissesti. I ciclisti passeranno a pochi centimetri, sul marciapiede. "Quanto tempo pensate resisterà la pista, con questi pini che alzano tutto?" chiede Borrelli.

