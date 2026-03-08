Il Tar ha respinto il ricorso contro i lavori sul viale Geno a Como, ma il sindaco Rapinese ha deciso di bloccare comunque le attività. La polemica si accende domenica 8 marzo 2026, con il Partito Democratico che accusa il primo cittadino di aver alterato la realtà giuridica per motivare lo stop ai lavori. La situazione rimane tesa e al centro di un acceso confronto pubblico.

La polemica sul viale Geno a Como esplode domenica 8 marzo 2026, con il Partito Democratico che accusa direttamente il sindaco Alessandro Rapinese di aver distorto la realtà giuridica per giustificare lo stop ai lavori. I consiglieri Stefano Legnani e Daniele Valsecchi affermano che il Tar ha già respinto la richiesta di sospensiva, rendendo qualsiasi blocco dei cantieri una scelta puramente politica e non legale. La data prevista per l’avvio era fissata per il giorno successivo, 9 marzo, ma il cantiere rimane fermo mentre i due esponenti del PD definiscono il primo cittadino un mistificatore della realtà. L’atmosfera nella città lombarda è tesa: non si tratta solo di un dissidio tra partiti, ma di un scontro su come gestire le opere pubbliche nel cuore produttivo della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viale Geno: il Tar ha detto no, ma Rapinese blocca i lavori

Dopo la Soprintendenza anche il Tar contro Rapinese: accolto il ricorso per sospendere il taglioIl Tar Lombardia (Sezione Terza) ha accolto la domanda cautelare presentata dagli avvocati Maria Cristina Forgione e Massimo Forgione per conto di un...

Leggi anche: Tramvia, nuovo avanzamento dei lavori tra viale Giovine Italia e viale Europa

Altri aggiornamenti su Viale Geno.

Temi più discussi: Nuovo Viale Geno, salgono a sei i ricorsi al Tar; A Como il ricorso al Tar su viale Geno, Rapinese: Sono disposto a perdere le elezioni ma la rivoluzione sarà pronta per l'estate; Stop (per ora) a ruspe ed operai, il cantiere di viale Geno non parte settimana prossima:Dobbiamo aspettare il Tar; Lungolago - viale Geno e i ricorsi al Tar, Rapinese: 'Saranno il buon Noseda e gli avvocati a decidere, per me si parte'.

Cantiere di viale Geno, domani non partiranno i lavori. Il Pd contro il sindaco: Si nasconde dietro accuse infondateBisognerà aspettare metà aprile per capire se e quando si potrà partire. Nuove accuse dagli esponenti dem Legnani e Valsecchi ... espansionetv.it

Viale Geno, il PD attacca Rapinese: Nessuna sospensiva del Tar, i lavori potevano partireLegnani e Valsecchi contestano la versione del sindaco: Il tribunale amministrativo ha respinto la richiesta di blocco, lo stop è solo una scelta del Comune ... quicomo.it

Riapriamo da lunedì 9 marzo 6 giorni su 7 (tranne i martedì) Ci trovi a Como Piazza Domenico Croggi, 4 | 031 302667 Viale Lecco, 25 | 031 3372157 Viale Geno, 14 (Como Nuoto) | 031 305676 12:00–16:00 | 19:00–23:00 LaVitaèBella - facebook.com facebook

#lagodicomo viale Geno con i peri elaborazione: la mia giovanissima IA x.com