referendum sulla giustizia dal tar nessuna sospensiva e nordio attacca il csm

Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva sul referendum sulla giustizia, lasciando aperta la strada alla consultazione popolare. Nel frattempo, il ministro Nordio critica il Csm, evidenziando le tensioni in atto nel sistema giudiziario italiano. La vicenda si svolge tra decisioni giudiziarie e attacchi politici, riflettendo le sfide e le divisioni che caratterizzano il dibattito sulla riforma della giustizia nel paese.

Qualcuno ci scherza: "Da quel posto lì, evidentemente, si prevede il futuro". Il posto in questione è il tavolo dei relatori dell’aula dei gruppi della Camera, in via di Campo Marzio. Da lì già il 9 gennaio Giorgia Meloni aveva predetto la data del referendum "probabilmente per il 22 e 23 marzo", pur notando "un intento dilatorio nelle polemiche". Quattro giorni dopo, stessa aula e stesso scranno, ecco un altro vaticinio: "Non temo i ricorsi sul referendum. Forse verranno presentati, ma non credo proprio che vengano accolti". A parlare è un emozionato ministro della Giustizia Carlo Nordio, camicia bianca e cravatta grigia, impegnato a presentare, davanti a una platea d’eccezione (presidenti di Camera e Senato, dozzine di ministri, giornalisti tv, direttori di giornali, sua moglie Maria Pia), il libro con cui spiega le ragioni della riforma che porta il suo nome: ‘Per una nuova giustizia’, Guerini e associati editore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

