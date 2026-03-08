Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 di oggi, Regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma attraverso il servizio Astral Infomobilità. Il comunicato fornisce dettagli sulle condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale della capitale. La comunicazione è rivolta agli automobilisti e ai pendolari che devono pianificare i loro spostamenti nel corso della giornata.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare Casilina e doppia in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si sta in coda tra le uscite Roma Fiumicino ed Ostiense sul tratto Urbano rallentamenti altezza Portonaccio direzione tangenziale est si rallenta Aurelia tra Torre in pietra-palidoro direzione Civitavecchia in via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia percorrendo la via Litoranea rallentamenti a Torvaianica in prossimità dell'incrocio con viale Danimarca nei due sensi di marcia Ma fai. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 13:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in provincia di Roma rallentamenti sulla strada... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in provincia di Roma rallentamenti sulla strada ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Ieri mattina a Roma si è svolto un incontro informale,con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l’Assessore della Regione Molise Michele Marone, il Sindaco di Montecilfone Giorgio Manes e il Sindaco di Tavenna Paolo Cirulli. Nel corso d - facebook.com facebook