Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 08 | 25

Alle otto e venticinque di questa mattina, la regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma attraverso il servizio Astral Infomobilità. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi nella capitale, fornendo informazioni utili ai pendolari e agli automobilisti che si stanno spostando in città. La piattaforma si impegna a mantenere aggiornati gli utenti su eventuali variazioni durante la giornata.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in provincia di Roma rallentamenti sulla strada Nettunense Pavona altezza via del Mare direzione Pontina percorrendo la strada regionale 155 di Fiuggi si rallenta a Palestrina altezza Contrada Casali nelle due direzioni sulla strada provinciale Maremmana terza traffico rallentato con code a Monte Porzio Catone in prossimità dell'incrocio con via palocci Direzione Frascati ci spostiamo sulla strada statale Cassia dove un incidente del traffico nel territorio di San Martino al km 43 e 500 circa nei due sensi di marcia prestare attenzione in.