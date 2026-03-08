Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 8 marzo 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio, gestito dalla regione, fornisce informazioni in tempo reale sulla situazione delle strade e sul traffico nella zona della capitale e dintorni. Le indicazioni vengono diffuse tramite vari canali per tenere gli automobilisti aggiornati sulle condizioni del traffico.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e le principali autostrade del territorio percorrendo via Nettunense si rallenta tra Cecchina Pavona direzione Appia in via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano e d'albaro nei due sensi di marcia in via Casilina si sta in altezza Valmontone direzione Colleferro Rimanendo in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Fontana Candida e via di Rocca Cencia da Candiolo a cena Astral infomobilità e tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio