Furto curioso a Capodimonte | ladri rubano le rotelle dei cassonetti della spazzatura

Nelle prime ore di oggi, a Capodimonte, alcuni cassonetti dei rifiuti situati in Corso Amedeo di Savoia sono stati rovesciati e danneggiati. Il particolare episodio ha attirato l’attenzione dei residenti, poiché sono state sottratte le rotelle dei cassonetti. Si tratta di un episodio insolito che sta suscitando curiosità e domande sulla dinamica del fatto e sulle eventuali motivazioni.

Un curioso furto sta animando le ultime ore dell'anno dei residenti di Capodimonte. All'alba di oggi, infatti, alcuni cassonetti dei rifiuti sono stati rovesciati e poi danneggiati in Corso Amedeo di Savoia. Il raid, come testimoniano alcuni residenti, sarebbe avvenuto tra le 5.30 e le 6.

