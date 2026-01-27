Andrea Nobili Avs | La Regione renda davvero accessibile l’amministrazione di sostegno e aiuti le famiglie delle persone fragili

L’articolo evidenzia la richiesta di Andrea Nobili, rappresentante di Avs, affinché la Regione renda più accessibile l’amministrazione di sostegno. L’obiettivo è facilitare le famiglie e i caregiver che si occupano di persone fragili, affrontando le sfide quotidiane con strumenti più efficaci e di semplice utilizzo. Un intervento volto a migliorare il supporto e la tutela delle persone in condizioni di vulnerabilità.

Il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra ha presentato sull'argomento una proposta di legge che, tra le tante cose, mira anche a riconoscere un adeguato riconoscimento economico a chi svolge tale lavoro ANCONA – Rendere davvero accessibile l'amministrazione di sostegno e affrontare le difficoltà concrete che ogni giorno incontrano le famiglie e chi, a vario titolo, si prende cura delle persone fragili. «La normativa nazionale – spiega il capogruppo di Avs - c'è da vent'anni, ma per molte famiglie l'amministrazione di sostegno resta un percorso complesso. Questa proposta nasce per non lasciare sole le tantissime persone coinvolte in questo istituto, che nelle Marche sono circa 15 mila».

