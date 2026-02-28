Truffa dell' sms con il finto carabiniere | il denaro delle povere vittime finiva sul conto corrente di un foggiano

I carabinieri di Piacenza hanno smascherato una truffa tramite SMS in cui un falso carabiniere chiedeva soldi alle vittime, che poi venivano trasferiti su un conto corrente di un uomo di Foggia. Le indagini sui flussi finanziari hanno permesso di ricostruire le modalità della truffa e di collegare l’episodio a un’altra truffa avvenuta lo stesso giorno.

Secondo quanto ricostruito, la donna ha ricevuto un messaggio che segnalava una presunta operazione bancaria “sospetta” (un bonifico di 1.400 euro) e invitava a contattare con urgenza un numero indicato come assistenza. Dopo la chiamata, il truffatore – con abili raggiri – ha cercato di convincerla a disporre un bonifico istantaneo di 20.000 euro, presentandolo come una “procedura di sicurezza” per mettere al riparo il denaro. Nel corso della conversazione l’uomo si sarebbe qualificato come appartenente all’Arma, prospettando conseguenze e urgenze tali da mettere la vittima sotto pressione psicologica. L’attività investigativa ha inoltre evidenziato come lo stesso conto sia risultato coinvolto, nella stessa giornata del 25 settembre 2025, anche in un altro episodio analogo purtroppo andato a buon fine, con un bonifico di 10. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Col finto messaggio di "Poste info" gli ripuliscono il conto corrente, condannato l'autore della truffaPer la giovane vittima la magra consolazione di veder condannato chi lo ha raggirato ma, difficilmente, potrà tornare in possesso di tutti i suoi...

Truffa del finto pedaggio autostradale, questo SMS ti svuota il conto: occhio allo smishingFalsi messaggi SMS che segnalano presunti pedaggi autostradali non pagati, con l’obiettivo di indurre gli utenti a inserire dati sensibili e a...

Contenuti e approfondimenti su Truffa.

Temi più discussi: Attenti a quell’sms, è una truffa: 25 casi reali e come difendersi; La truffa Nexi del finto addebito: come riconoscerla e come difendersi; Smishing 2026, SMS truffa sempre più sofisticati: come difendersi; Truffa telefonica in due passaggi ai danni di una donna: prima un sms, poi un finto carabiniere la videochiama su whatsapp e lei effettua un bonifico da 35mila euro.

Il falso carabiniere chiede all’anziana un bonifico istantaneo da 20mila euro: truffa sventata, 35enne denunciatoUn finto sms da un circuito di pagamento, poi una chiamata al servizio clienti: nel mirino una 81enne residente a Piacenza, le indagini hanno ricostruito il raggiro, collegandolo a un’altro andato a ... ilpiacenza.it

Dopo l’sms il finto carabiniere le chiede 20mila euro. L’81enne non casca nella truffaFinto sms e telefonata con un falso carabiniere: sventata truffa a un’anziana, denunciato il titolare del conto di appoggio. L’intervento immediato dei ... piacenzasera.it

La donna è accusata di truffa, bancarotta fraudolenta e documentale: blitz della guardia di finanza - facebook.com facebook

Truffa su finti affitti per il Giubileo, 3 misure cautelari e 19 indagati dlvr.it/TRCYsS x.com