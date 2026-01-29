Lavoro buone notizie | salari su Cig giù Osnato FdI | Smentita la propaganda della sinistra

Arrivano buone notizie sul fronte del lavoro. I salari sono saliti, la Cig è diminuita e i dati ufficiali parlano di una crescita record in Italia dopo tre anni. Secondo Osnato di Fratelli d’Italia, si smentisce così la propaganda della sinistra. I numeri dimostrano che l’occupazione si rafforza, mentre gli ammortizzatori sociali si riducono. Le retribuzioni aumentano a un ritmo che permette di tenere testa all’inflazione, segno di una ripresa che comincia a farsi sentire.

I dati sull’occupazione, con una crescita record in Italia da tre anni, fanno il paio con quelli sugli ammortizzatori sociale, in calo tendenziale, e con quelli delle retribuzioni che salgono a un ritmo che tiene testa a quello dell’inflazione. Nello scorso mese di dicembre si è registrato un calo del 10% delle ore di cassa integrazione autorizzate rispetto a novembre (mese con 39,9 milioni di ore): sono state 35.979.522, in diminuzione anche rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (-13%, 41,4 milioni di ore). Con riferimento all’intero quarto trimestre 2025, il numero di ore autorizzate si è attestato a quota 130,7 milioni, -10% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, in cui le ore autorizzate erano state 144,9 milioni, ma in aumento rispetto al terzo trimestre 2025, in cui erano state autorizzate 115,7 milioni di ore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

