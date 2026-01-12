Referendum | Barbera ' temi riforma appartengono al patrimonio csinistra'

Il referendum in programma riguarda temi di riforma che, secondo Barbera, appartengono al patrimonio della sinistra. La consultazione non si inserisce in una contrapposizione tra il governo Meloni e le forze opposte, ma si concentra su questioni di rilievo per il patrimonio culturale e politico del centrosinistra. È importante comprendere il contesto e le implicazioni di questa consultazione, al di là delle posizioni politiche di breve termine.

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Nel prossimo referendum non si vota né a favore del governo Meloni né contro. Ci saranno altre occasioni per poter giudicare quel governo e le altre occasioni saranno le elezioni politiche del prossimo anno". Lo ha detto il presidente emerito della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, intervenendo a Firenze all'iniziativa di Libertà Eguale 'La sinistra che vota sì'. Barbera ha poi ricordato che i temi della riforma "appartengono ad un patrimonio della sinistra e del centrosinistra". Una riforma, ha aggiunto, che "non tende a delegittimare la magistratura". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum: Barbera, 'temi riforma appartengono al patrimonio c.sinistra' Leggi anche: Referendum, la sinistra del Sì mette la faccia sulla riforma Leggi anche: Referendum giustizia, Augusto Barbera: "Voto sì. Molti nel Pd con me, ma tacciono" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fare giustizia | Le ragioni della sinistra per il Sì al referendum; Referendum, la campagna del ministro Nordio comincia con l’autopromozione: presenta il suo libro alla…; Referendum, chi a sinistra dice Sì al No del Pd; Riforma della Giustizia, via libera al ddl Nordio. Meloni: «Traguardo storico, ora parola ai cittadini». Marina Berlusconi: vittoria di papà. Referendum, superate le 300mila firme contro la riforma Nordio: in venti giorni la raccolta completata al 60% - Hanno superato quota 300mila in venti giorni le firme a sostegno dell’iniziativa popolare per il referendum sulla riforma Nordio, dispo ... ilfattoquotidiano.it

Forza Italia. . “La sinistra di Augusto Barbera, di Stefano Ceccanti, di Cesare Salvi, di centinaia di veri riformisti, smaschera la grande menzogna: il referendum non tocca l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, non tocca l’obbligatorietà dell’azione pe - facebook.com facebook

Chiariamo alcune cose sulla riforma della giustizia di Nordio e sul referendum. 1. No, il delitto di Garlasco, il caso della famiglia del Bosco e tutte le altre cronache giudiziarie di cui alcune tv discutono insistentemente non c’entrano nulla con la riforma Nordio. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.