Referendum | Barbera ' temi riforma appartengono al patrimonio csinistra'

Da iltempo.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il referendum in programma riguarda temi di riforma che, secondo Barbera, appartengono al patrimonio della sinistra. La consultazione non si inserisce in una contrapposizione tra il governo Meloni e le forze opposte, ma si concentra su questioni di rilievo per il patrimonio culturale e politico del centrosinistra. È importante comprendere il contesto e le implicazioni di questa consultazione, al di là delle posizioni politiche di breve termine.

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Nel prossimo referendum non si vota né a favore del governo Meloni né contro. Ci saranno altre occasioni per poter giudicare quel governo e le altre occasioni saranno le elezioni politiche del prossimo anno". Lo ha detto il presidente emerito della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, intervenendo a Firenze all'iniziativa di Libertà Eguale 'La sinistra che vota sì'. Barbera ha poi ricordato che i temi della riforma "appartengono ad un patrimonio della sinistra e del centrosinistra". Una riforma, ha aggiunto, che "non tende a delegittimare la magistratura". 🔗 Leggi su Iltempo.it

referendum barbera temi riforma appartengono al patrimonio csinistra

© Iltempo.it - Referendum: Barbera, 'temi riforma appartengono al patrimonio c.sinistra'

Leggi anche: Referendum, la sinistra del Sì mette la faccia sulla riforma

Leggi anche: Referendum giustizia, Augusto Barbera: "Voto sì. Molti nel Pd con me, ma tacciono"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fare giustizia | Le ragioni della sinistra per il Sì al referendum; Referendum, la campagna del ministro Nordio comincia con l’autopromozione: presenta il suo libro alla…; Referendum, chi a sinistra dice Sì al No del Pd; Riforma della Giustizia, via libera al ddl Nordio. Meloni: «Traguardo storico, ora parola ai cittadini». Marina Berlusconi: vittoria di papà.

referendum barbera temi riformaReferendum, superate le 300mila firme contro la riforma Nordio: in venti giorni la raccolta completata al 60% - Hanno superato quota 300mila in venti giorni le firme a sostegno dell’iniziativa popolare per il referendum sulla riforma Nordio, dispo ... ilfattoquotidiano.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.