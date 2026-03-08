Verona Sammarco | Abbiamo fatto un’ottima partita Harroui? Credo che stia dimostrando il suo reale valore

Dopo la partita di Verona, il tecnico Sammarco ha dichiarato che la squadra ha disputato un’ottima gara. Ha sottolineato le prestazioni di Harroui, affermando che sta dimostrando il suo reale valore in campo. Le sue parole sono state rilasciate nel corso del post partita, senza approfondimenti su eventuali motivazioni o analisi più dettagliate.

Verona, l'allenatore Sammarco: "Cissè? Gli ha fatto bene andare …"Il nuovo allenatore del Verona Paolo Sammarco (ex tecnico della Primavera della squadra veneta) ha parlato di Alphadjo Cissè, nuovo attaccante del...

