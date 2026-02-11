Cesc Fabregas commenta la vittoria del Como contro il Napoli in Coppa Italia. L’allenatore dei lombardi riconosce che il Napoli ha avuto problemi a causa degli infortuni, ma sostiene che la sua squadra ha giocato bene e ha portato a casa il risultato. Dopo la partita, Fabregas ha parlato con Mediaset Sport, sottolineando gli sforzi dei suoi e l’importanza di aver conquistato questa vittoria in una gara difficile.

L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Sport dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli Napoli-Como 1-1, Fabregas a Mediaset. “Traguardo storico, momento bello e positivo. L’euforia bisogna lascia per il fine stagione, sono dieci minuti di musica ma dobbiamo tornare con i piedi a terra perché dobbiamo giocare sabato”. La sostituzione di Ramon è arrivata per il giallo? “Temevo il giallo sì. Ha 20 anni ed è inesperto, sta facendo ma non ha ancora quel ragionamento. Non sente la pressione, ho preferito fare così. Se rimani in dieci diventa difficile”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fabregas: “Capisco che per il Napoli è difficile per gli infortuni ma abbiamo fatto la partita”

Approfondimenti su Napoli Como

Dopo la finale di Supercoppa Italiana 202526 tra Napoli e Bologna, Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblù, ha commentato il risultato nel post partita.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Napoli Como

Argomenti discussi: Fabregas: Perché ho tolto Addai! Paz? La verità sul rigorista e perché ha tirato. Ma non lo ammazzo; COMO, FABREGAS ESULTA: TRAGUARDO STORICO, MA PIEDI PER TERRA. ORA CONTA IL CAMPIONATO; Il Como stende il Napoli ai rigori: Fabregas batte Conte e vola in semifinale, sfiderà l’Inter di Chivu!; Fabregas: Traguardo storico. Ringrazio i ragazzi che mi fanno vivere queste esperienze.

Como, Fabregas: Cosa ho detto prima dei rigori? Li ho ringraziati per quello che mi fanno vivereL'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria ai calci di rigore sul Napoli che gli vale l'accesso. tuttomercatoweb.com

Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della sfida di Coppa Italia tra Napoli e ComoCesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della sfida di Coppa Italia tra Napoli e Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida tra Napoli e Como, ... calcionews24.com

De Zerbi: “Non capisco gli attacchi a Fabregas. Quando parla non mi sembra manchi di rispetto a nessuno o faccia il fenomeno”. La verità è che Fabregas dà fastidio perché ha un grosso difetto: parla di calcio. - facebook.com facebook

De Zerbi: “Non capisco gli attacchi a Fabregas. Quando parla non mi sembra manchi di rispetto a nessuno o faccia il fenomeno”. La verità è che Fabregas dà fastidio perché ha un grosso difetto: parla di calcio. x.com