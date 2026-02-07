Verona l’allenatore Sammarco | Cissè? Gli ha fatto bene andare …

Il nuovo allenatore del Verona, Paolo Sammarco, ha parlato oggi in conferenza stampa, toccando anche il tema del giovane talento del Milan, Alphadjo Cissè. Sammarco ha detto che l’esperienza di Cissè gli ha fatto bene, anche se non ha voluto entrare troppo nel dettaglio. La squadra si prepara alla prossima partita e il tecnico si sofferma sulle potenzialità dei giovani in rosa.

Il nuovo allenatore del Verona Paolo Sammarco (ex tecnico della Primavera della squadra veneta) ha parlato di Alphadjo Cissè, nuovo attaccante del Milan che giocherà in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione. Ecco le parole in conferenza stampa (dichiarazioni da Tuttomercatoweb). "Su Cissè credo che gli abbia fatto bene andare al Catanzaro, ha dimostrato tutto il suo valore, in bocca al lupo per la sua carriera. Sui ragazzi della Primavera stanno crescendo e facendo benissimo, qualcuno è stato chiamato in prima squadra e mantiene il ritmo, al livello degli altri. In questi tre giorni abbiamo lavorato, non è detto che ci sia spazio ora o più avanti, ma sicuramente sono vicini ai ritmi della prima squadra". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

