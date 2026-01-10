Napoli-Verona 2-2 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Analizziamo nel dettaglio la partita Napoli-Verona 2-2, disputata nella diciottesima giornata di Serie A. Verranno esaminate le principali azioni offensive, con particolare attenzione alle conclusioni pericolose dentro e intorno all’area di rigore. La panoramica include anche i dati sulle azioni salienti, con un focus sulle opportunità create da entrambe le squadre e sulle rispettive prestazioni tecniche e tattiche.

Rivisitiamo tecnicamente Napoli-Verona, 2-2, Serie A, Diciottesima Giornata. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 7-3; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 2-2; Secondo Tempo, 5-1. Percentuali Realizzative Totali:. 28,57% – 66,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 00,00% – 100,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 40,00% – 00,00%. Primo Tempo (0-2). 7?, Elmas. 16? Frese (Gol, 0-1). 28?, Orban (Gol, 0-2). 33? Hojlund. Primo Tempo: Azzurri molli. Verona solita grinta. Secondo Tempo (2-0) 52?, Lang. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli-Verona 2-2: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti Leggi anche: Napoli vs Psv: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti Leggi anche: Napoli-Inter: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Napoli Verona 2-2 la sintesi della partita; Gli highlights di Napoli-Verona 2-2; Highlights Serie A: Napoli-Verona 2-2: gli highlights Video; Serie A: Napoli pareggia in rimonta, mezzo passo falso con il Verona. Napoli-Verona 2-2, gol e highlights: Conte rimonta da 0-2, pari di Di Lorenzo all'82' - 2, gol e highlights: Conte rimonta da 0- sport.sky.it Napoli-Verona 2-2: video, gol e highlights - Tante emozioni e quattro gol al Maradona, col Napoli che rallenta dopo quattro vittorie di fila riacciuffando il pari nel finale. sport.sky.it

Napoli-Verona 2-2, risultato finale della partita di Serie A: gol di McTominay e Di Lorenzo, gli highlights - Verona di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Gennaro Iezzo non ha dubbi la gara di Napoli-Verona è stata condizionata dalla mancanza di personalità dell'arbitro, secondo l'ex azzurro vale la decisione in campo. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscri - facebook.com facebook

Manna contro il VAR di Napoli-Verona: "Ha condizionato negativamente l'arbitro, è sotto gli occhi di tutti" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.