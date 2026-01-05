Napoli vs Lazio 0-2 | Analisi Tecnica e PRM delle gare precedenti

Analizzando la sfida tra Napoli e Lazio, terminata 0-2 in occasione della Diciassettesima Giornata di Serie A, si evidenziano aspetti tecnici e le prestazioni delle squadre nelle gare precedenti. Questo approfondimento include un’analisi delle azioni salienti, con particolare attenzione alle conclusioni potenzialmente pericolose dalle aree di rigore e dalle zone limitrofe, offrendo una panoramica completa e obiettiva dei momenti chiave della partita.

Rivisitiamo tecnicamente Lazio-Napoli, 0-2, Serie A, Diciassettesima Giornata. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 1-5; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 0-3; Secondo Tempo, 1-2. Percentuali Realizzative Totali:. 00,00% – 40,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 00,00% – 66,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 00,00% – 00,00%. Primo Tempo (0-2). 13?, Spinazzola (Gol, 0-1). 31? Rrhamani (Gol, 0-2). 37?, Elmas. Azzurri dominanti. Secondo Tempo (0-0) 52?, Hojlund. 77?, Elmas. 89? Guendouzi. Secondo Tempo ancora con gli Azzurri dominanti.

