Domani i funerali di Gaetano Russo il panettiere ucciso a coltellate nel suo negozio a Sarno
Domani si terranno i funerali di Gaetano Russo, il panettiere di 57 anni ucciso a coltellate nel suo negozio a Sarno. Le esequie si svolgeranno nel Duomo della città e il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. La comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a Russo, mentre le indagini sulla vicenda continuano senza sosta.
Le esequie del 57enne si terranno mercoledì 11 febbraio nel Duomo di Sarno: il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Per l'omicidio di Gaetano Russo in carcere c'è Andrea Sirica, 35 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Panettiere ucciso a Sarno: Gaetano Russo accoltellato a morte nel suo negozio
Questa notte a Sarno, un panettiere è stato ucciso nel suo negozio.
Chi era Gaetano Russo, il salumiere di Sarno ucciso a coltellate nel suo negozio
Questa notte, a Sarno, un uomo di 61 anni è stato ucciso nel suo negozio di salumi.
Proclamazione lutto cittadino a Sarno per Gaetano Russo Il Sindaco Francesco Squillante e l’Amministrazione Comunale di Sarno, interpretando il profondo cordoglio dell’intera comunità per la tragica scomparsa del concittadino Gaetano Russo, proclam facebook
#gaetano russo, il #panettiere ucciso da un cliente per aver difeso la figlia: il salto dietro il bancone, poi le dieci coltellate x.com
