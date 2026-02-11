A Sarno i funerali di Gaetano Russo il panettiere ucciso | Vogliamo giustizia

A Sarno si sono svolti oggi i funerali di Gaetano Russo, il panettiere ucciso nella sua panetteria. La gente si è radunata fuori dal cimitero, portando rose rosse e applaudendo l’arrivo del feretro. La comunità chiede giustizia e spera che presto si faccia chiarezza sulla morte di Russo.

Si sono svolti a Sarno i funerali di Gaetano Russo, ucciso nella sua panetteria. Rose rosse e applausi all'arrivo del feretro: "Vogliamo giustizia".

