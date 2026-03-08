Verissimo Gabriel Garko smentisce i rumors dopo il matrimonio | Non voglio figli

Gabriel Garko è stato ospite a Verissimo, dove ha deciso di mettere a tacere le voci circolate recentemente sul suo matrimonio e sulla volontà di avere figli. L’attore ha affermato chiaramente di non desiderare figli e di voler spiegare la propria posizione dopo le indiscrezioni che avevano coinvolto la sua vita privata. La sua presenza in studio ha rappresentato un momento di chiarimento sulla sua situazione personale.

Gabriel Garko è tornato nel salotto di Verissimo per chiarire alcune notizie circolate negli ultimi tempi sul suo conto. Ospite di Silvia Toffanin, l’attore ha smentito le voci sulla possibilità di diventare padre e ha fatto chiarezza anche su un altro tema che lo accompagna da anni: quello dei presunti ritocchi estetici. “Verissimo”, Gabriel Garko smentisce i rumors sui figli. Per Gabriel Garko il salotto di Verissimo è spesso il luogo in cui scegliere di raccontarsi davvero. Una sorta di comfort zone fatta di sorrisi, momenti di commozione e confessioni sincere davanti a Silvia Toffanin e a quel pubblico che lo segue da anni. Del resto, l’attore ha sempre vissuto con i riflettori puntati addosso. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Verissimo, Gabriel Garko smentisce i rumors dopo il matrimonio: “Non voglio figli” Gabriel Garko a Verissimo, il racconto del matrimonio con Giorgio(Adnkronos) – Gabriel Garko sarà ospite oggi a Verissimo per un’intervista inedita dopo la grande rivelazione. Gabriel Garko svela a Verissimo il matrimonio segreto: "Mi sono sposato due anni fa con Giorgio"Gabriel Garko ha scelto "Verissimo" per fare un annuncio a sorpresa sulla sua vita privata. Una raccolta di contenuti su Gabriel Garko. Gabriel Garko a Verissimo: Ritocchi? In un anno e mezzo 14 operazioni con anestesia totaleGabriel Garko a ruota libera a Verissimo sul matrimonio con Giorgio, sui ritocchini estetici e sulla scelta di fare coming out ... gossipetv.com Gabriel Garko a Verissimo: Con mio marito Giorgio ci completiamo. Figli? A 54 anni è tardiL'attore, ospite di Silvia Toffanin domenica 8 marzo, racconta il suo felice momento sentimentale, ma torna anche al passato, quando le cose erano parecchio più complicate ... libero.it