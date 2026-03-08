Oggi a Verissimo, Gabriel Garko sarà ospite per raccontare il suo matrimonio con Giorgio. L’attore parlerà in un’intervista inedita, dopo aver condiviso pubblicamente la propria storia. La trasmissione vedrà Garko raccontare i dettagli di questa esperienza e rispondere alle domande del conduttore. L’appuntamento si inserisce in un episodio che ha attirato molta attenzione mediatica.

(Adnkronos) – Gabriel Garko sarà ospite oggi a Verissimo per un’intervista inedita dopo la grande rivelazione. Nel corso della scorsa intervista nel salotto di Silvia Toffanin, l’attore aveva raccontato di essersi sposato due anni fa con il compagno con cui è legato da circa quattro anni: “Sono sereno, sto bene e ho trovato il mio equilibrio”, aveva raccontato Garko ospite nella puntata del 24 gennaio. Un matrimonio celebrato in gran segreto, lontano dai riflettori: “Ho organizzato tutto affinché non uscisse la notizia, è successo il 2 dicembre, non l’ho detto a nessuno. Lo abbiamo comunicato alle nostre famiglie il giorno stesso. Ho condiviso la notizia solo con le persone con cui ho un forte legame. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gabriel Garko a Verissimo, il racconto del matrimonio con Giorgio

Gabriel Garko svela a Verissimo il matrimonio segreto: "Mi sono sposato due anni fa con Giorgio"Gabriel Garko ha scelto "Verissimo" per fare un annuncio a sorpresa sulla sua vita privata.

Gabriel Garko si è sposato nel 2024: il matrimonio segreto con GiorgioGabriel Garko ha rivelato, ospite a Verissimo, di essersi sposato “in segreto”, nel 2024, con lo storico compagno Giorgio, un uomo esterno al mondo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gabriel Garko.

Temi più discussi: Scherzi a parte: Un selfie per Gabriel Garko Video; Gabriel Garko ospite oggi a Verissimo, il racconto del matrimonio con Giorgio; Verissimo, da Manuela Arcuri a Ditonellapiaga e Gabriel Garko: tutti gli ospiti del weekend; Scherzi a parte: Il collegamento con Aurelio De Laurentiis Video.

Verissimo, da Manuela Arcuri a Ditonellapiaga e Gabriel Garko: tutti gli ospiti del weekendVerissimo, ospiti e anticipazioni delle due puntate del weekend. Sabato 7 marzo alle 16.30 a 'Verissimo' con Silvia Toffanin nel pomeriggio ... msn.com

Chi è Giorgio, il marito di Gabriel Garko: Con lui ho trovato il mio equilibrio/ Sposati dal 2024Chi è Giorgio, il marito di Gabriel Garko: i due sono sposati ormai da due anni, e stanno insieme da quattro. Cosa sappiamo dell'uomo ... ilsussidiario.net

Domenica a #Verissimo, il racconto di un attore che ha attraversato diverse fasi della vita, ma oggi ne vive una tutta all’insegna dell’amore Non perdete l’intervista di… Gabriel Garko! - facebook.com facebook