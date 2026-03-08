In Germania, le elezioni nel Baden-Württemberg si sono concluse con una vittoria per i Verdi, che ottengono circa il 31,8% dei voti, superando la Cdu, ferma al 29,3%. Le proiezioni delle emittenti pubbliche confermano questa tendenza, segnando un cambiamento significativo nel panorama politico locale. Nessuna altra informazione aggiuntiva viene fornita sui risultati o sui numeri finali ufficiali.

Le proiezioni delle emittenti pubbliche tedesche confermano che i Verdi hanno superato la Cdu nelle elezioni del Baden-Württemberg, con il partito ecologista che si attesta intorno al 31,8% contro il 29,3% dei cristianodemocratici. Si tratta di un risultato storico per la regione industriale del sud-ovest tedesco, dove il leader Cem Özdemir potrebbe diventare il nuovo primo ministro, aprendo una nuova era politica. L’Assemblea legislativa vedrà l’Afd come principale forza di opposizione con quasi il 17,6%, raddoppiando il proprio risultato precedente. La vittoria dei Verdi non è solo un trionfo elettorale, ma un segnale potente per le economie manifatturiere dell’Europa centrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verdi vincono in Germania: il 31,8% segna un nuovo corso industriale

