Verdi Off Best Future Project agli Oper! Awards in Germania

Verdi Off ha ricevuto il premio come Best Future Project agli OPER! Awards in Germania, grazie alla sua proposta innovativa nel settore lirico. La giuria di giornalisti e critici musicali ha riconosciuto il progetto per la sua capacità di rinnovare l’approccio all’opera, coinvolgendo nuove generazioni. La cerimonia si è svolta a Berlino, attirando l’attenzione di numerosi professionisti del settore. La vittoria apre nuove possibilità per il futuro del teatro musicale.

Il prestigioso riconoscimento conferito da una giuria di giornalisti e critici musicali tedeschi che ogni anno premia i migliori artisti e creativi del panorama internazionale Verdi Off è stato premiato come Best Future Project agli OPER! AWARDSl'unico premio lirico internazionale conferito in Germania da una giuria di giornalisti e critici musicali, che ogni anno assegna il riconoscimento ai migliori artisti e creativi del panorama operistico internazionale, attivi sul palco o dietro le quinte, scelti in venti diverse categorie. La giuria, presieduta da Ulrich Ruhnke fondatore degli OPER! AWARDS e composta da Manuel Brug, Eleonore Büning, Uwe Friedrich, Georg Kasch, KaiLuehrs-Kaiser, Stephan Schwarz-Peters, Franziska Stürz, Christian Wildhagen ha così motivato il riconoscimento: “I grandi festival dedicati a un singolo compositore hanno solitamente il compito di preservarne l'eredità, soprattutto quando l'opera è vasta e molte delle sue opere vengono raramente eseguite. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

