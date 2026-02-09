Meloni condanna proteste anti-Olimpiadi e accusa la sinistra | scontro aperto sul caso Pucci e sicurezza nel Paese

La Premier Giorgia Meloni non ha usato mezzi termini nel commentare le proteste contro le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. In un intervento pubblico, ha definito i manifestanti “nemici dell’Italia” e ha criticato duramente le persone che si sono opposte all’evento sportivo. La polemica si accende anche sul caso Pucci e sulla sicurezza del Paese, con la Premier che punta il dito contro la sinistra per quello che definisce un atteggiamento divisivo. La tensione resta alta tra chi sostiene le Olimpiadi e chi le vede

La Premier Giorgia Meloni ha espresso una forte condanna nei confronti dei manifestanti che hanno contestato le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, definendoli "nemici dell'Italia". La reazione è arrivata contestualmente a un intervento sul caso del comico Andrea Pucci, costretto a rinunciare alla conduzione di Sanremo a seguito di una campagna di insulti e minacce, accusando la sinistra di doppiopesismo e di una deriva illiberale. Lo scontro politico si è inasprito, con l'opposizione che accusa il governo di mancare risultati concreti sulla sicurezza e di strumentalizzare le polemiche.

