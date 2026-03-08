A Varese si torna in campo per affrontare la trasferta contro Udine, una partita importante per la squadra lombarda. La Pallacanestro Varese, reduce dalla pausa per la Coppa Italia e le partite delle Nazionali, sfida la Vanoli Cremona nel pomeriggio. La partita può influenzare le possibilità di accesso ai playoff per entrambe le formazioni.

Dopo la sosta per Coppa Italia e Nazionali torna la LBA, con in campo nel pomeriggio la Pallacanestro Varese e la Vanoli Cremona. Biancorossi che avevano chiuso la prima fase abbondante della stagione con il successo nel derby con Brescia, ora attesi alle 17.30 da Udine, due ko in fila ma vera grande sorpresa del campionato. Sulla panchina dei friulani c’è l’ex Adriano Vertemati e con lui il centro Skylar Spencer, a Varese nel 202324. "Per quanto riguarda le difficoltà incontrate durante la stagione, non ha senso rimpiangere ciò che è successo: dove siamo oggi, chi siamo e come ci sentiamo è il risultato sia delle cose positive sia di quelle negative che sono accadute durante l’anno", commenta Ioannis Kastritis (nella foto), ma un successo riporterebbe la squadra lombarda in corsa per i playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Varese alla prova di Udine. Playoff ancora possibili

Serie A. Varese, chance a Treviso in chiave playoff. La Vanoli va a UdineLa Pallacanestro Varese prova a dare seguito al momento positivo e alle ore 16 dà l’assalto a Treviso per un posto nelle prossime Final Eight di...

Openjobmetis Varese si prepara alla volata: test con Reggio Emilia e occhi su Udine e Trevisol’openjobmetis varese è tornata in palestra per una riattivazione a ritmo contenuto, in una sessione serale al Campus che segna l’avvio di una fase...

