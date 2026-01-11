La Pallacanestro Varese affronta Treviso alle ore 16 in una partita decisiva per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. La squadra cerca di consolidare il buon momento e avvicinarsi alle posizioni playoff, mentre la Vanoli si sposta a Udine per una gara importante nella seconda giornata di Serie A. Entrambi gli incontri rappresentano un’occasione chiave per le rispettive ambizioni stagionali.

La Pallacanestro Varese prova a dare seguito al momento positivo e alle ore 16 dà l’assalto a Treviso per un posto nelle prossime Final Eight di Coppa Italia. "Qualche settimana fa forse nessuno si sarebbe immaginato che potessimo trovarci in questa posizione, ma in una lega così competitiva tutto può cambiare rapidamente", la lettura di Ioannis Kastritis (nella foto). Alle 17, invece, Nicola Brienza (confermato in settimana dalla dirigenza di Cantù) si gioca tutto o quasi a Trieste, altra squadra in difficoltà. "Siamo in una situazione simile, peggiore dal punto di vista dei risultati e quindi dovremo essere bravi ad approcciare la gara ed essere il più solidi possibili per 40’", conferma il tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A. Varese, chance a Treviso in chiave playoff. La Vanoli va a Udine

