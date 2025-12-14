Gubbio pari con la Torres Finisce tra i fischi dei tifosi

In una sfida combattuta, Gubbio e Torres si sono conclusi con un pareggio a reti inviolate, scatenando l'irritazione dei tifosi. La partita, caratterizzata da intensità e tensione, si è conclusa senza reti, lasciando aperta la possibilità di sviluppi futuri per entrambe le squadre.

0 TORRES 0 (4-3-1-2): Krapikas; Zallu, Baroncelli, Di Bitonto, Bruscagin (st 38' Niang); Djankpata (st 5' Conti), Rosaia, Costa (st 18' La Mantia); Saber (st 18' Carraro); Tommasini, Di Massimo (st 18' Fazzi). All. Di Carlo A disp. Bagnolini, Galli, Tentardini, Spina, Sportolaro, Ghirardello. TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Sala, Mastinu (st 26' Brentan), Giorico, Zambataro; Starita (st 13' Lunghi); Musso (st 26' Diakitè), Di Stefano (st 13' Masala). All. Greco A disp. Marano, Biagetti, Nunziatini, Carboni, Bonin, Dumani, Fabriani. Arbitro: Andeng Tona Mbei di Cuneo (Galasso-Cufari) Note: corner 2-6; ammoniti: Di Massimo, Conti, La Mantia, Di Bitonto, Krapikas; espulso Conti al 32' st per doppia ammonizione; recupero: pt 2'; st 5'.

Serie C Girone B, Torres, gol annullato a Diakite: a Gubbio finisce 0-0 - Al Barbetti la squadra isolana gioca una gara concentrata, subendo poso e nel finale non sfrutta l'uomo in più per il rosso a Conti ... calciocasteddu.it

