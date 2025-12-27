Una famiglia spagnola di quattro persone risulta dispersa dopo che un battello turistico è affondato durante la notte vicino all’isola di Padar, una destinazione popolare all’interno del Parco Nazionale di Komodo, in Indonesia. Lo riferiscono le autorità. L’imbarcazione, ha comunicato Fathur Rahman, capo dell’ufficio di ricerca e soccorso di Maumere, trasportava 11 persone: sei turisti spagnoli, quattro membri dell’equipaggio e una guida locale quando è affondata venerdì sera a causa di un guasto al motore. Rahman ha dichiarato che tre persone sono state salvate da una nave di passaggio e altre quattro sono state recuperate da una squadra di ricerca e soccorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Indonesia, affonda battello turistico: famiglia spagnola dispersa

