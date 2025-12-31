Lascia il cane nel Suv senza cibo e acqua e se ne va a sciare denunciato un turista ad Avelengo

Avelengo: un turista è stato denunciato dopo aver lasciato il proprio cane chiuso nel Suv senza cibo e acqua mentre si dedicava agli sci. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla tutela degli animali e sul rispetto delle norme di comportamento. La denuncia evidenzia l'importanza di rispettare gli animali e di agire con responsabilità anche in situazioni di svago.

Un uomo è stato denunciato Avelengo per aver lasciato il suo cane chiuso nel Suv. L'uomo aveva chiuso il cane in auto per andarsene a sciare.

