Vania Visani, elettricista di 30 anni, lavora nel settore del lavoro manuale e si confronta quotidianamente con gli stereotipi di genere. Originaria di Forlì, ha intrapreso questa professione fin dall’inizio della sua carriera, affrontando le difficoltà legate alla percezione sociale del suo ruolo. La sua esperienza si svolge nel contesto di un settore tradizionalmente dominato dagli uomini.

Forlì, 8 marzo 2026: Vania Visani, elettricista da trent’anni, sfida gli stereotipi di genere nel mondo del lavoro manuale. La sua storia, iniziata sotto la guida severa del padre Renato, dimostra come la precisione e l’ascolto possano essere armi più potenti della forza fisica. In un contesto dove le donne sono ancora rare nei cantieri e nelle installazioni elettriche, il suo percorso diventa un esempio concreto di come le competenze tecniche superino i pregiudizi radicati. L’eredità familiare e la scelta controcorrente. Tutto inizia in un ambiente domestico dove lo strumento di lavoro non era mai assente dalla quotidianità. Il padre di Vania, Renato Visani, ha plasmato la passione della figlia fin dall’infanzia, creando quel terreno fertile necessario per una carriera atipica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vania Visani: 30 anni di sfide agli stereotipi nel lavoro manuale

Mestiere da uomo? Addio stereotipi. Vania: “Sono una elettricista. Passione da bambina grazie a mio padre”Forlì, 8 marzo 2026 – Una donna che fa un ‘mestiere da uomo’ (o viceversa) non dovrebbe più fare notizia.

Serie C. Il Carpi torna al lavoro. Visani alla LuparenseCARPI Il Carpi si ritroverà oggi per riprendere gli allenamenti dopo una settimana di sosta, col mirino puntato sulla sfida di sabato 3 gennaio alle...