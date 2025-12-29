serie c il carpi torna al lavoro visani alla luparense

Il Carpi si prepara a riprendere gli allenamenti dopo la pausa, con l’obiettivo di affrontare al meglio la partita di sabato 3 gennaio alle 14:30 ad Alessandria contro la Juve Next Gen. Nel frattempo, Visani si trasferisce alla Luparense, segnando un nuovo passaggio nel suo percorso professionale. La squadra lavora per mantenere la concentrazione e prepararsi alla sfida di campionato.

CARPI Il Carpi si ritroverà oggi per riprendere gli allenamenti dopo una settimana di sosta, col mirino puntato sulla sfida di sabato 3 gennaio alle 14,30 ad Alessandria contro la Juve Next Gen. Mister Cassani, appena tornato dalla settimana londinese per vedere dal vivo gli allenamenti del Chelsea di Enzo Maresca, conta di avere tutti a disposizione (tranne il lungodegente Forapani ovviamente) compresi Mahrani e Amayah che avevano saltato la sfida col Guidonia. L’attaccante si era fermato per la febbre e rientra al 100%, da valutare invece la distorsione alla caviglia che aveva fermato l’ex Corticella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

