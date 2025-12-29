Serie C Il Carpi torna al lavoro Visani alla Luparense
Il Carpi si prepara a riprendere gli allenamenti dopo la pausa, con l’obiettivo di affrontare al meglio la partita di sabato 3 gennaio alle 14:30 ad Alessandria contro la Juve Next Gen. Nel frattempo, Visani si trasferisce alla Luparense, segnando un nuovo passaggio nel suo percorso professionale. La squadra lavora per mantenere la concentrazione e prepararsi alla sfida di campionato.
CARPI Il Carpi si ritroverà oggi per riprendere gli allenamenti dopo una settimana di sosta, col mirino puntato sulla sfida di sabato 3 gennaio alle 14,30 ad Alessandria contro la Juve Next Gen. Mister Cassani, appena tornato dalla settimana londinese per vedere dal vivo gli allenamenti del Chelsea di Enzo Maresca, conta di avere tutti a disposizione (tranne il lungodegente Forapani ovviamente) compresi Mahrani e Amayah che avevano saltato la sfida col Guidonia. L’attaccante si era fermato per la febbre e rientra al 100%, da valutare invece la distorsione alla caviglia che aveva fermato l’ex Corticella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Serie C. A decidere sono Rossini e Casarini. È un Carpi... ’made in Carpi’
Leggi anche: Serie D, il derby Este-Campodarsego senza gol, Luparense ancora giù: i risultati della 10ªgiornata
Carpi - Guidonia 1- 1 | Carpi, un punto che vale; Serie C, le gare della 19^ giornata su Sky; Carpi mezza beffa: col Guidonia solo pari, pagato l’unico errore difensivo; Carpi quinto sul campo e quinto nella sua storia di Serie C. Cortesi re d'inverno del nostro Premio Cucconi.
Video Pontedera Carpi (0-1)/ Gol e highlights: segna Pietra in extremis! (Serie C, 30 novembre 2025) - 1) gol e highlights della gara valida per la sedicesima giornata del girone B della Serie C 2025/2026. ilsussidiario.net
Serie C. Carpi, il dg Bonzanini e il Cabassi: "Convenzione, sintetico e nuove luci» - È quella della scadenza del 15 agosto 2026 dei primi 3 anni della convenzione dello stadio ’ Cabassi ’. msn.com
DIRETTA/ Pontedera Carpi (risultato finale 0-1): Pietra nel recupero! (Serie C, oggi 30 novembre 2025) - Tra pochissimi istanti comincerà la diretta di Pontedera Carpi, il nostro obiettivo è capire a livello statistico come queste due squadre possono affrontare il match andando ad evidenziare i trend e ... ilsussidiario.net
#Siena-#Carpi 34° Giornata Serie C1 Girone A 1998/99 - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.