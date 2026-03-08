Mestiere da uomo? Addio stereotipi Vania | Sono una elettricista Passione da bambina grazie a mio padre

Una donna ha deciso di intraprendere la professione di elettricista, un lavoro tradizionalmente associato agli uomini. Vania, che ha scelto questa strada, ha raccontato di aver sviluppato la passione per l’elettricità fin da bambina, grazie all’influenza di suo padre. La notizia arriva da Forlì, dove questa scelta rompe gli stereotipi di genere legati ai mestieri.

Forlì, 8 marzo 2026 – Una donna che fa un ‘mestiere da uomo’ (o viceversa) non dovrebbe più fare notizia. Eppure, nonostante tante cose siano cambiate rispetto anche solo a un ventennio fa, non è ancora così comune vedere una donna in tuta e stivali antinfortunistici. L’elettricista forlivese Vania Visani, però, quando trent’anni fa ha deciso di imparare il mestiere, questo problema non se l’è posto. “Mio padre Renato è elettricista e io sono cresciuta in questo ambiente. Per me è sempre stato naturale pensare che sarebbe stato anche il mio lavoro”. Di padre in figlia. Infatti, nonostante il parere contrario delle professoresse, Vania ha deciso di iscriversi all’ITI, indirizzo Elettrotecnica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

