Va verso l' archiviazione l' inchiesta per gli alpinisti morti sul Gran Sasso

Da ilpescara.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Teramo ha annunciato che chiede l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di due alpinisti di Santarcangelo di Romagna, Cristian Gualdi e Luca Perazzini, deceduti sul Gran Sasso nel dicembre 2024. Sono state comunicate le motivazioni che hanno portato a questa decisione, che riguarda le circostanze del loro decesso durante un'escursione nella zona.

La Procura di Teramo ha chiesto l'archiviazione nell'inchiesta per la morte di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti morti sul Gran Sasso Sono state comunicate le motivazioni con cui la procura di Teramo ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti di Santarcangelo di Romagna deceduti sul Gran Sasso nel dicembre 2024. Come riporta l'Ansa, nelle carte, firmate dalla pm Laura Colica, si afferma che i soccorsi furono corretti e che non vi furono omissioni, perché le condizioni meteo erano proibitive già prima della richiesta di aiuto delle 14:56 del 22 dicembre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Alpinisti morti sul Gran Sasso: inchiesta verso archiviazioneRimini, 7 marzo 2026 – Sono state rese note le motivazioni con cui la procura di Teramo ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di...

Alpinisti morti sul Gran Sasso, chiesta l'archiviazione dell'inchiesta. "Nessuna responsabilità per i soccorsi"L’indagine era partita in seguito a un esposto presentato dai familiari delle vittime, la Procura non avrebbe ravvisato responsabilità penali...

Altri aggiornamenti su Gran Sasso.

Temi più discussi: Va verso l'archiviazione l'inchiesta per gli alpinisti morti sul Gran Sasso; Alpinisti morti sul Gran Sasso, inchiesta verso l’archiviazione: Non potevano essere salvati; Alpinisti morti sul Gran Sasso, inchiesta verso archiviazione; Alpinisti morti sul Gran Sasso, inchiesta verso l’archiviazione.

gran sasso va verso l archiviazioneVa verso l'archiviazione l'inchiesta per gli alpinisti morti sul Gran SassoLa Procura di Teramo ha chiesto l'archiviazione nell'inchiesta per la morte di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti morti sul Gran Sasso ... ilpescara.it

Alpinisti morti sul Gran Sasso, inchiesta verso l’archiviazione: Non potevano essere salvatiL’AQUILA – Sono state rese note le motivazioni della richiesta di archiviazione sull’inchiesta relativa alla morte di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti morti sul Gran Sasso nel dicembr ... laquilablog.it

Trova facilmente notizie e video collegati.