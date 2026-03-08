La procura di Teramo ha annunciato che chiede l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di due alpinisti di Santarcangelo di Romagna, Cristian Gualdi e Luca Perazzini, deceduti sul Gran Sasso nel dicembre 2024. Sono state comunicate le motivazioni che hanno portato a questa decisione, che riguarda le circostanze del loro decesso durante un'escursione nella zona.

La Procura di Teramo ha chiesto l'archiviazione nell'inchiesta per la morte di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti morti sul Gran Sasso Sono state comunicate le motivazioni con cui la procura di Teramo ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti di Santarcangelo di Romagna deceduti sul Gran Sasso nel dicembre 2024. Come riporta l'Ansa, nelle carte, firmate dalla pm Laura Colica, si afferma che i soccorsi furono corretti e che non vi furono omissioni, perché le condizioni meteo erano proibitive già prima della richiesta di aiuto delle 14:56 del 22 dicembre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Alpinisti morti sul Gran Sasso: inchiesta verso archiviazioneRimini, 7 marzo 2026 – Sono state rese note le motivazioni con cui la procura di Teramo ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di...

Alpinisti morti sul Gran Sasso, chiesta l'archiviazione dell'inchiesta. "Nessuna responsabilità per i soccorsi"L’indagine era partita in seguito a un esposto presentato dai familiari delle vittime, la Procura non avrebbe ravvisato responsabilità penali...

Altri aggiornamenti su Gran Sasso.

Temi più discussi: Va verso l'archiviazione l'inchiesta per gli alpinisti morti sul Gran Sasso; Alpinisti morti sul Gran Sasso, inchiesta verso l’archiviazione: Non potevano essere salvati; Alpinisti morti sul Gran Sasso, inchiesta verso archiviazione; Alpinisti morti sul Gran Sasso, inchiesta verso l’archiviazione.

Va verso l'archiviazione l'inchiesta per gli alpinisti morti sul Gran SassoLa Procura di Teramo ha chiesto l'archiviazione nell'inchiesta per la morte di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti morti sul Gran Sasso ... ilpescara.it

Alpinisti morti sul Gran Sasso, inchiesta verso l’archiviazione: Non potevano essere salvatiL’AQUILA – Sono state rese note le motivazioni della richiesta di archiviazione sull’inchiesta relativa alla morte di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti morti sul Gran Sasso nel dicembr ... laquilablog.it

Il Gran Sasso Credit foto Vincenzo Volpa - facebook.com facebook