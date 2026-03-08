Usa Obama contro Trump | Attacchi alle nostre istituzioni democratiche

Durante una cerimonia funebre a Chicago in onore del Reverendo Jessie Jackson, l’ex presidente ha rivolto parole dure contro un ex inquilino della Casa Bianca, accusandolo di aver attaccato le istituzioni democratiche. La dichiarazione è stata fatta senza fare nomi e si inserisce in un discorso più ampio sulla tutela della democrazia americana. La critica ha suscitato attenzione tra i presenti all’evento.

L'ex presidente Barack Obama ha lanciato una dura invettiva contro Donald Trump, senza mai nominarlo, durante la cerimonia funebre in onore del Reverendo Jessie Jackson, che si è tenuta a Chicago. "Ogni giorno ci svegliamo con qualche nuovo attacco alle nostre istituzioni democratiche" ha detto Obama "vediamo la scienza e la competenza denigrate, mentre l'ignoranza, la disonestà, la crudeltà e la corruzione raccolgono ricompense incalcolabili". La voce del Reverendo "invita ciascuno di noi a essere araldi del cambiamento. A essere messaggeri di speranza".