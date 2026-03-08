Un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che ogni giorno si verificano nuovi attacchi alle istituzioni democratiche del paese, evidenziando come la situazione attuale renda difficile mantenere la speranza. Ha aggiunto che si registrano continui colpi allo stato di diritto e offese alla decenza pubblica, sottolineando un clima di instabilità e tensione crescente nel contesto politico nazionale.

“Viviamo in un momento in cui può essere difficile avere speranza, ogni giorno ci svegliamo con un nuovo assalto alle nostre istituzioni democratiche, un altro colpo allo stato di diritto, un’offesa al senso di decenza”. Nell’orazione funebre per il reverendo Jesse Jackson, Barack Obama lancia una durissima critica a Donald Trump e la sua amministrazione, senza pronunciare direttamente il nome del presidente. “A ogni risveglio vediamo cose che non pensavamo possibili, ogni giorno ci viene detto da chi è in alto di temerci e attaccarci gli uni con gli altri e che alcuni americani contano più degli altri e che qualcuno non conta per niente” ha... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Obama accusa Trump (senza mai citarlo): “Ogni giorno ci svegliamo con un nuovo assalto alle nostre istituzioni democratiche”

Leggi anche: Obama attacca Trump: “Ogni giorno un assalto alle nostre istituzioni democratiche”

Leggi anche: Ice, Obama accusa Trump: “Nostri valori sotto attacco: ogni americano sostenga le proteste a Minneapolis”

Trump non si scusa per il post razzista sugli Obama: Avevo visto solo l'inizio

Altri aggiornamenti su Obama accusa.

Temi più discussi: Quando Trump accusava di continuo Obama: Attaccherà l'Iran per ottenere un vantaggio alle elezioni; Nel 2012 Trump accusò Obama di voler attaccare l'Iran, ma oggi è lui protagonista dell'aggressione a Teheran; Epstein Files, dal principe Andrea all’ex rettore di Harvard: tutte le teste che il maxi-scandalo pedofilia ha fatto cadere; Trump: Avrebbero già la bomba se non avessi fermato accordi di Obama su nucleare iraniano.

Usa, Obama contro Trump: «Ogni giorno un nuovo attacco alle nostre istituzioni democratiche»L'ex presidente Barack Obama ha lanciato una dura invettiva contro Donald Trump, senza mai nominarlo, durante la cerimonia funebre in onore del Reverendo Jessie Jackson, che si è tenuta a Chicago. «Og ... msn.com

Trump attacca Obama sugli alieni mentre il mondo brucia: Ha diffuso informazioni classificate – informazioneoggi.itTrump accusa Obama di aver parlato di informazioni classificate sugli alieni, tra tensioni globali e ipotesi di declassificazione. informazioneoggi.it

A bordo dell’Air Force One, il presidente Donald Trump ha accusato Barack Obama di aver reso pubbliche informazioni classificate parlando di alieni in un’intervista recente, senza però indicare prove concrete. Obama aveva spiegato di ritenere plausibile la v - facebook.com facebook

#Usa – Il presidente Donald #Trump accusa l'ex presidente Barack #Obama di aver "diffuso informazioni riservate" parlando di alieni; Trump aggiunge che potrebbe togliere il segreto sulle informazioni diffuse da Obama così da evitargli problemi. In un pod x.com