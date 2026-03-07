Obama attacca Trump | Ogni giorno un assalto alle nostre istituzioni democratiche

Barack Obama critica pubblicamente Donald Trump, affermando che ogni giorno si assiste a un attacco alle istituzioni democratiche. La sua dichiarazione sottolinea come la situazione attuale sia complessa e fragile, con continui episodi che mettono alla prova il funzionamento delle strutture statali. Le sue parole arrivano in un momento di grande tensione politica, senza entrare nel merito di cause o responsabilità specifiche.

(Adnkronos) – Barack Obama attacca Donald Trump. "Viviamo in un momento in cui può essere difficile avere speranza, ogni giorno ci svegliamo con un nuovo assalto alle nostre istituzioni democratiche, un altro colpo allo stato di diritto, un'offesa al senso di decenza", ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti nell'orazione funebre per il reverendo Jesse. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Trump attacca Obama e ordina di desecretare i file sugli UfoThe Donald ha accusato l’ex presidente democratico di aver rivelato informazioni riservate sull’esistenza degli alieni, parlando di «grave errore» da...

Jack White attacca Trump dopo il post razzista contro gli Obama«Un post del genere farebbe licenziare chiunque, da qualsiasi lavoro, immediatamente… tranne che dalla posizione più importante del mondo».

Obama contro Trump: “In pericolo i valori usa”. Ma quali sarebbero i valori USA

