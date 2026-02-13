Riprese le ricerche di Alessandro Giannetti nell'Aniene vigili del fuoco cercano di raggiungere l'auto
I vigili del fuoco questa mattina hanno ripreso le ricerche di Alessandro Giannetti, disperso nel fiume Aniene a Tivoli, dopo che ieri sera era finito in acqua durante una passeggiata. I soccorritori cercano di raggiungere l’auto di Giannetti, che si trova a circa 200 metri dalla riva, nascosta tra i detriti del fiume. Un elicottero sorvola la zona, mentre i sub sono pronti a immergersi nel tentativo di trovare il giovane.
I vigili del fuoco questa mattina hanno ripreso le ricerche di Alessandro Gainnetti per raggiungere la sua auto nell'Aniene a Tivoli.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su alessandro giannetti
Trovata l’auto di Alessandro Giannetti nell’Aniene: operazioni di recupero in corso
Trovata nell’Aniene l’auto di Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli.
Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli, trovati targa e paraurti dell’auto vicino a un fiume: ricerche in corso
Le ricerche di Alessandro Giannetti continuano senza sosta.
Ultime notizie su alessandro giannetti
Argomenti discussi: Isola del Liri. Riprese le ricerche di Davide Perna. Sul posto i sommozzatori - Foto 1 di 3; Barca affondata in Sardegna, riprese le ricerche dei due pescatori morti; Anziano scomparso a Cava de' Tirreni, riprese le ricerche; Naufragio a Santa Maria Navarrese: riprese le ricerche dei due dispersi - L'Unione Sarda.it.
Riprese le ricerche di Alessandro Giannetti nell’Aniene, vigili del fuoco cercano di raggiungere l’autoI vigili del fuoco questa mattina hanno ripreso le ricerche di Alessandro Gainnetti per raggiungere la sua auto nell'Aniene a Tivoli ... fanpage.it
Peschereccio affondato a Santa Maria Navarrese: riprese le ricerche delle vittimeL’obiettivo è rintracciare i due marinai di Tortolì, il 53enne Antonio Morlè e il 63enne Enrico Piras, vittime del naufragio ... cagliaripad.it
Trovata l'auto di Alessandro Giannetti, ma la ricerca continua. Nel fiume Aniene, a Tivoli, è stata rinvenuta la Volkswagen grigia di Alessandro Giannetti, scomparso il 8 febbraio. Le operazioni di recupero sono state interrotte per oggi, ma riprenderanno doman - facebook.com facebook
Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli: ricerche nel fiume Aniene ift.tt/aslRQY0 x.com