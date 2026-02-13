Riprese le ricerche di Alessandro Giannetti nell'Aniene vigili del fuoco cercano di raggiungere l'auto

I vigili del fuoco questa mattina hanno ripreso le ricerche di Alessandro Giannetti, disperso nel fiume Aniene a Tivoli, dopo che ieri sera era finito in acqua durante una passeggiata. I soccorritori cercano di raggiungere l’auto di Giannetti, che si trova a circa 200 metri dalla riva, nascosta tra i detriti del fiume. Un elicottero sorvola la zona, mentre i sub sono pronti a immergersi nel tentativo di trovare il giovane.

