Riprese le ricerche di Alessandro Giannetti nell'Aniene | via Tiburtina chiusa per recuperare l'auto

Alessandro Giannetti è morto quando la sua auto è finita nel fiume Aniene, e le ricerche sono riprese oggi. Per recuperare il veicolo, le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente la strada Tiburtina a Tivoli. La strada, molto trafficata, ha subito i disagi di questa operazione di salvataggio.

Ripartono oggi le operazioni di recupero della macchina di Alessandro Giannetti nel fiume Aniene: per permettere le attività, è stata chiusa la vita Tiburtina a Tivoli.🔗 Leggi su Fanpage.it Riprese le ricerche di Alessandro Giannetti nell'Aniene, vigili del fuoco cercano di raggiungere l'autoI vigili del fuoco questa mattina hanno ripreso le ricerche di Alessandro Giannetti, disperso nel fiume Aniene a Tivoli, dopo che ieri sera era finito in acqua durante una passeggiata. Alessandro Giannetti, forte corrente e piogge spostano l'auto nell'Aniene: domani riprendono le operazioniAlessandro Giannetti, 31enne scomparso da Tivoli, è stato trascinato dall'acqua dell'Aniene a causa delle forti correnti e delle piogge intense di ieri. Tivoli – Di lui si sono perse le tracce da domenica scorsa. Alessandro Giannetti, 31 anni, è scomparso dopo aver terminato il turno di lavoro all'alba dell'8 febbraio nel ristorante in cui lavora. Nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio, a Ponte Lucano, nei pressi