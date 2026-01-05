Riforma Bernini | più mobilità per professori e ricercatori Messina tra le università più aperte alle chiamate esterne
La riforma Bernini mira a migliorare la mobilità di professori e ricercatori nelle università italiane. Con il ritorno dei lavori parlamentari, il disegno di legge sarà nuovamente esaminato dalla commissione Istruzione della Camera, che si prepara a calendarizzare il testo approvato dal Senato lo scorso dicembre. Tra le università più aperte alle chiamate esterne, Messina si distingue come esempio di maggiore apertura al reclutamento.
Con la ripresa dei lavori parlamentari, il disegno di legge sulla riforma del reclutamento universitario, noto come riforma Bernini, tornerà al centro dell’attenzione della commissione Istruzione della Camera, pronta a calendarizzare il testo approvato dal Senato lo scorso 9 dicembre. Secondo un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
