Maltempo esami e didattica a distanza | confronto tra Ministero e università di Messina e Catania

Il maltempo ha messo a dura prova le università di Catania e Messina, con scuole e studenti alle prese con problemi di accesso e lezioni sospese. Il Ministero dell’Università segue da vicino la situazione, mantenendo un confronto continuo con le due università per trovare soluzioni rapide, tra esami in ritardo e didattica a distanza. La Sicilia orientale sta vivendo giorni difficili, e le università cercano di adattarsi alle condizioni, cercando di limitare i disagi.

Contatti costanti tra il Mur e due atenei siciliani per monitorare l'impatto del ciclone Harry sulle attività e garantire il necessario supporto Indicazioni analoghe sono state fornite in merito allo svolgimento degli esami, prevedendo la possibilità di organizzare sessioni a distanza qualora le condizioni lo rendessero necessario. Il Mur prosegue il confronto costante con le Università coinvolte per tutelare il regolare svolgimento delle attività didattiche e garantire il pieno diritto allo studio.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

